كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يسمح بعودة زعيم المعارضة الصادق المهدي إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الجمعة، برئاسة عمر البشير، أنها ستسمح بعودة زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، يوم الأربعاء المقبل من منفاه.

وصرح مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، في مؤتمر صحافي، بأنه اجتمع بالمهدي يوم الخميس الماضي في أديس أبابا، وأكد له أن الحكومة "ترحب بعودته للبلاد"، وأنها ستتنازل عن القضايا التي قدمتها ضده.

وخلال الاجتماع في أديس أبابا، أجرت الحكومة مشاورات مع أربع قوى سياسية معارضة للتفاوض حول مشاركة المعارضة في صياغة الدستور الجديد للبلاد وفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2020.

ووفقاً لإبراهيم، رحب المهدي بالمشاركة في صياغة الدستور وفي الانتخابات مشترطاً "وجود حرية في البلاد".