كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: تراجع ملحوظ في أعداد المحتجين.. وتظاهرات اليوم اتسمت بالسلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية بأن عدد المتظاهرين الذين شاركوا اليوم السبت، في المظاهرات التي شهدتها شوارع فرنسا كانت أقل بشكل ملحوظ من عدد المتظاهرين خلال أيام السبت الماضية.

وأضاف المتحدث - في تصريحات لشبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - "أن 33 ألف شخص شاركوا في المظاهرات التي شهدتها شوارع فرنسا اليوم من جانب (ذوي السترات الصفراء)، من بينهم 2200 شخص في باريس وحدها، وذلك بالمقارنة بعددهم يوم السبت الماضي الذي بلغ نحو 77 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف في باريس وحدها".

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الشرطة الفرنسية قامت اليوم بإطلاق كميات محدودة من الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب شارع الإليزيه، غير أن مظاهرات اليوم اتسمت بالطابع السلمي بشكل عام.

وتأتي المظاهرات الأخيرة من جانب (ذوي السترات الصفراء) بعد الخطاب المتلفز الذي ألقاه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ووعد خلاله بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية استجابة لمطالبة المتظاهرين المحتجين على فرض ضرائب على الوقود، كما اعترف ماكرون بأن غضب المتظاهرين كان عميقا، وأن بعض مطالبهم كانت مشروعة.