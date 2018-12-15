كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعماء الكنيسة الأرثوكسية الأوكرانية يعلنون الاستقلال عن كنيسة روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر زعماء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، اليوم السبت، قطع علاقاتهم بالكنسية الأرثوذكسية الروسية وإقامة كنيسة خاصة بهم تتمتع بالاستقلال عن روسيا.

وذكر راديو (صوت أمريكا ) أن زعماء الكنيسة الأوكرانية عقدوا اليوم مجمعا مقدسا تاريخيا في كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف قرروا خلاله قطع علاقة كنيستهم بالكنيسة الروسية، والتي تتولى الإشراف عليها منذ مئات السنين، مشيرا إلى أن هذا القرار آثار مشاعر غضب عارمة داخل الكنيسة الارثوذكسية الروسية .

وكانت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا قد تدهورت - بشكل كبير - إثر قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014 فضلا عن قيام سفن البحرية الروسية مؤخرا بإطلاق النار واحتجاز طواقم خمس سفن أوكرانيا أثناء إبحارها في بحر آزوف بدعوى اختراق المياه الإقليمية الروسية .