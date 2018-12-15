بسبب الساعة الجديدة..جماعة تطوان تمدد وقت الإنارة العمومية في الصباح حماية للتلاميذ

كشف مصدر مسؤول بمجلس جماعة تطوان، لموقع “اليوم24″، أن رئاسة المجلس الجماعي أصدرت تعليماتها من أجل إعادة ضبط مواعيد إطفاء أضواء أعمدة الإنارة العمومية في الصباح حمايةً للتلاميذ.
وأوضح المسؤول، أن ملائمة إطفاء إنارة الأعمدة العمومية مع اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، جاء استجابة للمواطنين الذين اشتكوا من الظلام الذي يسير فيه أبنائهم فيه نحو مدارسهم كل صباح، مما يعرضهم لمخاطر مختلفة.
وأبرز المسؤول، أن جماعة تطوان، وجّهت فرق الإنارة العمومية إلى تمديد إضاءة أعمدة الإنارة العمومية إلى ساعة إضافية، وذلك حيث ستغلق ابتداءً من الساعة 8.15، بعدما كانت على الساعة 7.15 صباحاً.
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