عصبة الأبطال الإفريقية.. الوداد يحقق فوزا مهما على جاراف السينيغالي

حقق فريق الوداد البيضاوي فوزا مهما، على ضيفه جاراف داكار السينيغالي، بنتيجة هدفين إثنين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدور الثاني من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وكما كان متوقعا، فرض الفريق المغربي سيطرة تامة على مجريات اللعب، منذ صافرة البداية، ما مكنه من افتتاح النتيجة في الدقيقة 18، بواسطة المهاجم الليبيري ويليام جيبور، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاه الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، لعب الفريق الأحمر في منطقة ضيفه السينيغالي، وخلق العديد من الفرص، غير أنها لم تعرف الطريق نحو الشباك، بسبب التسرع تارة وتألق الحارس تارة أخرى، وتبقى أخطر هذه الفرص تلك التي أتيحت للاعب صلاح الدين السعيدي في الدقيقة 80، غير أن الحارس حال دون تجاوز الكرة خط المرمى.

وفي الوقت الذي كان يظن الجميع بأن المباراة في طريقها للانتهاء بهذه النتيجة الغير مطمئنة، تمكن محمد الناهيري من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 85، من ضربة رأسية، لتنتهي المباراة بفوز الوداد بثنائية.

وسكيون على الفريق الأحمر، تأكيد هذا الفوز في مباراة العودة، التي ستقام بعد أسبوع في العاصمة السينيغالية داكار، من أجل خطف بطاقة المرور للدور الموالي.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه المواجهة، عرفت تواجد المدرب التونسي، فوزي البنزرتي في بنك الاحتياط، للمرة الأولى، منذ أن تعاقد مع الفريق قبل أسابيع.