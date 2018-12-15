عصبة الأبطال.. اتحاد طنجة يسقط بميدان الساورة الجزائري

سقط فريق اتحاد طنجة، ممثل الكرة المغربية في منافسة عصبة الأبطال الإفريقية، بميدان فريق شبيبة الساورة الجزائري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “20 غشت” بمدينة بشار الجزائرية، وذلك في إطار الدور الأول من “الشامبيونس ليغ”.
وصمد الفريق المغربي في النصف الأول من المباراة، والذي انتهى بدون أهداف، غير أنه سرعان ما استقبل هدفين اثنين في الجولة الثانية، في الدقيقتين 70 و80.
وسيكون على أبناء المدرب التونسي أحمد العجلاني، تدارك هذه الهزيمة في مباراة العودة، إن هم أرادوا مواصلة هذه الغامرة القارية، التي يخوضها “فارس البوغاز” للمرة الأولى في تاريخه.
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