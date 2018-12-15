بنزيمة يقود الريال للانتصارعلى فاييكانو ويرتقي بالفريق للمركز الثالث

حقق فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، انتصارا ثمينا على ضيفه رايو فاييكانو، بنتيجة هدف وحيد دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الممتاز “الليغا”.

ودخل الفريق الملكي بقوة، منذ صافرة البداية، وهو الأمر الذي مكنه من افتتاح حصة التسجيل، بواسطة اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 13، وهي الهدف الذي انتهت على إيقاعه الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، ضغط الريال كثيرا، وخلق سيلا من الفرص، غير أنه لم يفلح في تأمين النتيجة، بل كاد رايو فاييكانو، أن يفاجئه في آخر الدقائق، غير أن الحارس البلجيكي كورتوا، أنقذ مرماه من هدف محقق لتنتهي المباراة بانتصار الريال بأصغر النتائج.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 10 نقاط في المركز الـ19.