منفذ عملية "بيت إيل" يسلم نفسه لجيش الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلم شاب فلسطيني نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تنسب له شبهات تنفيذ عملية في نقطة عسكرية في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله، مساء الجمعة، حيث أسفرت عن إصابة جندي بجروح خطيرة، بحسب ما زعم جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، مساء اليوم السبت.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن المنفذ ويدعي محمود الحلبي (19عاما) الذي أظهر التحقيق أنه تعارك مع الجندي وطعنه ثم ضربه بحجر فأصابه إصابات وصفت بالخطيرة على مستوى الرأس، قد سلم نفسه، بدون أن يوضح تفاصيل عملية التسليم وكيفيتها أو الأسباب التي دفعته لذلك. ونقل الشاب للتحقيق معه لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)، دون الإشارة إلى هويته.

ومساء الجمعة، أُصيب جندي بجروح خطيرة في الرأس، وذلك بعد اندلاع عراك بينه وبين شاب فلسطيني دخل إلى نقطة مراقبة عسكرية وضرب الجندي بحجر من مسافة قريبة.