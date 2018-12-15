أبناء سخنين يخسر خارجيا أمام هـ. رعنانا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته الخارجية مساء اليوم، السبت، أمام هبوعيل رعنانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة العليا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، فعلى الرغم من وصول الفريق السخنيني إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 افتتح الفريق المضيف باب التسجيل، وفي الدقيقة 77 أدرك اللاعب عبيدة خطاب هدف التعادل لاتحاد أبناء سخنين من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 80 حسم هبوعيل رعنانا المباراة لصالحه بعدما أحرز هدفا ثانيا في مرمى الفريق السخنيني.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 14 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين بمباراته المقبلة في الدوري نظيره مكابي نتانيا يوم 25 من الشهر الجاري.