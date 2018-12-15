إسلام قرطام يكرم رئيس الاتحاد الدولي لستريت وورك أوت

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٧ م
أعرب إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت»، عن سعادته بإقامة منافسات بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وسط حضور جماهيري مكثف من نجوم المجتمع والرياضة أبرزهم نادر السيد وشادي محمد ومحمد عمارة وسمير كمونة، والمصارع الأولمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة، وبمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية.
وأبدى إسلام قرطام، اندهاشه بمستوى بطولة «street workout»، وتنظيمها المشرف بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات، موضحًا أنها ستساهم في تنمية السياحة المصرية، خاصة أن المشاركين في هذه البطولة من دول أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى أن جميع الحكام أجانب. ووجه رئيس «ستريت وورك أوت»،
وأبدى إسلام قرطام، اندهاشه بمستوى بطولة «street workout»، وتنظيمها المشرف بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات، موضحًا أنها ستساهم في تنمية السياحة المصرية، خاصة أن المشاركين في هذه البطولة من دول أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى أن جميع الحكام أجانب.
ووجه رئيس «ستريت وورك أوت»، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع القائمين على العمل داخل الوزارة، على الخطوات السريعة التي تم اتخاذها لإشهار اتحاد اللعبة، كما وجه الشكر إلى وزارة الداخلية، لما بذلته من جهد ظهر في الشكل الراقي والحضاري للبطولة المقامة حاليًا تحت سفح الأهرامات.
على هامش البطولة، كرم إسلام قرطام، ماريس سليزنس، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة «ستريت وورك أوت»، والذي أعرب عن سعادته بإقامة بطولة العالم تحت سفح الأهرامات، كما قام أيضًا بتكريم طاقم التحكيم الأجنبي.
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