نادين لبكي.. «كفر ناحوم» عن طفل في إشارة مرور

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - استطاعت نادين لبكي أن تصنع اسما قويا في السينما العالمية بثلاثة أفلام فقط، فيلميها الأول (كراميل) والثاني (هلأ لوين) عرضا في مهرجان كان وحصلا على جوائز عديدة.

تحرير:نجوى عبدالحميد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

فيلم (كفر ناحوم) استطاع أن يصل لأعلى الجوائز في هوليوود بعد أن أعلن أنه ضمن المرشحين لجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، والتي تعتبر خطوة في طريق الترشيح للأوسكار. نادين تلقت الخبر في المغرب حيث كانت تستعد لحضور عرض فيلمها ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، وكانت في قمة سعادتها بعد أن تلقت الخبر وغير مصدقة وهي تعلم أنها قد تعني أن فيلمها سوف يرشح للأوسكار، وقد طارت نادين من مراكش إلى نيويورك لتستعد لحضور حفل الجوائز الذي سيقام في 6 يناير 2019، واستطاع بطل الفيلم أن يحصد جائزة جديدة كأحسن ممثل في مهرجان نيو مكسيكو للفيلم.

كفر ناحوم يحكي قصة زين الذي يبلغ من العمر 12 عاما، فيقرّر أن يرفع قضيةً على والديه اللذين أحضراه إلى العالم دون أن يكونا قادرين على تربيته تربيةً سوية، بل وأن يمنحوه الحب حتى. وكأن معركة هذا الطفل، الذي قاسى سوء المعاملة والذي لم يكن والداه أهلاً لتلك المهمة، تشكّل الرمز والصدى لصرخات كلّ أولئك الأطفال

كفر ناحوم يحكي قصة زين الذي يبلغ من العمر 12 عاما، فيقرّر أن يرفع قضيةً على والديه اللذين أحضراه إلى العالم دون أن يكونا قادرين على تربيته تربيةً سوية، بل وأن يمنحوه الحب حتى. وكأن معركة هذا الطفل، الذي قاسى سوء المعاملة والذي لم يكن والداه أهلاً لتلك المهمة، تشكّل الرمز والصدى لصرخات كلّ أولئك الأطفال الذين أهملتهم أنظمتنا.



وعن اختيارها لقصة مختلفة تماما عن أفلامها السابقة وتعد درامية وواقعية أكثر قالت نادين لبكي "كنتُ عائدةً من إحدى الحفلات عند الساعة الواحدة صباحا، وتوقّفتُ عند إحدى الإشارات الضوئية فلمحت عيناي طفلاً تحت نافذة سيارتي تماما، كان نائما في حضن أمه التي كانت جالسةً تتسوّل في الطريق. الصدمة بالنسبة لي أن الطفل لم يكن يبكي، ولكن كلّ ما كان يريده هو أن ينام فقط، لم تفارق صورته مخيّلتي وهو يغمض عينيه، وعندما وصلت إلى منزلي، رسمت وجه طفلٍ يصرخ في وجه أناسٍ بالغين، ويلومهم لأنهم جلبوه إلى عالمٍ سلب منه كل حقوقه، وهكذا بدأت فكرة (كفر ناحوم) بالنموّ، وكانت الطّفولة هي نقطة الانطلاق، لأنها المرحلة التي ترسم وتحدّد ما تبقّى من حياتنا".

وتضيف نادين عن الواقعية المفرطة والتي هاجمها البعض في الفيلم "أرى أن السينما هي وسيلةٌ لطرح الأسئلة قبل كل شيء، بما في ذلك الأسئلة التي أطرحها على نفسي، إذ لا زلت أؤمن بقوة السينما. حتى ولو كانت أعمالي، وكفر ناحوم تحديدًا، ترسم صورةً صادمةً ومجرّدة للواقع، فإنني لازلت مقتنعةٌ بأن السينما، وإن عجزت عن تغيير الواقع، فإنها تستطيع أن تؤسّس لنقاشٍ مثمرٍ أو أن تدفع الناس إلى التفكير، واخترت أن أجعل من مهنتي سلاحًا، عوضًا عن مجرّد شجب مصير هذا الطفل الذي رأيته في الشارع والاستسلام لشعور العجز، وقررت إنجاز العمل أملاً أن يكون لي أثرٌ من خلاله على حياة هذا الطفل، حتى ولو تمّ ذلك من خلال لفت انتباه الناس وتوعيتهم لهذه المشكلة، والذي حفزّني على تقديم العمل هو حاجتي لأن أرسم صورةً حقيقية للوجه الخفي لبيروت، وأن أتوّغل إلى الحياة اليومية لأولئك الذين كان الفقر المدقع هو مصير محتوم عليهم ولا مفرّ لهم منه".



وأضافت نادين "كفر ناحوم قصةٌ روائية، إلا أن جميع عناصرها هي أمورٌ عايشتها وشهدتها خلال بحثي فلم يكن هناك أي شيءٍ قد اختلق أو كان من وحي الخيال، بل إن كل ما نراه هو نتاج زياراتي لمناطق فقيرة، ومراكز الاحتجاز، وسجون الأحداث التي زرتها وحيدةً، مخفيةً هويتي وراء قبعةٍ ونظاراتٍ شمسية. استغرق الفيلم ثلاث سنواتٍ من البحث، وكان يلزم علي أن أكون متعمّقةً ومتمرسةً في الموضوع الذي أردت أن أتناوله، أن أرى كل شيءٍ بالعين المجرّدة بدلاً من أن أعايشها. وقد أدركت أنني أتناول قضيةً حساسةً ومعقّدة وأنا أقوم بكل ذلك، ذلك لأنها قضيةٌ لمستني أكثر وأكثر ربما لأنها كانت غريبةً وغير مألوفةً بالنسبة لي. وقد أدركت أن علي أن أنصهر بواقع هؤلاء الناس، أن أتعمّق في قصصهم وغضبهم وإحباطهم، لكي أستطيع أن أرويها وأرصدها في الفيلم. كان عليّ أن أؤمن بالقصة قبل أن أكون قادرة على سردها. صوّرنا الفيلم في مناطق فقيرة بين جدرانٍ شهدت مآسٍ مماثلة، باستخدام أدواتٍ متواضعة وممثّلين طُلب منهم، بكل بساطة، أن يكونوا على طبيعتهم".

استعانت نادين في الفيلم باشخاص حقيقيين تقوم بأدوار شخصيات الفيلم وعن هذا تقول "تُعتبر حياة زين على أرض الواقع مشابهةٌ لحياة شخصيته في الفيلم، كذلك بالنسبة لشخصية رحيل، السيدة التي تعيش بلا أوراق رسمية، أما شخصية أم زين فقد استوحيتها من امرأةٍ قابلتها، كانت قد أنجبت 16 طفلًا، وتعيش في ظروفٍ مشابهةٍ للظروف التي يصوّرها الفيلم، وقد مات ستةٌ من أطفالها، فيما تُرك البعض الآخر في دورٍ للأيتام لأنها لم تستطع الاعتناء بهم، أما السيدة التي لعبت دور كوثر فقد كانت هي بالفعل تطعم أولادها من مكعبات ثلج مغطاة بالسكر. وحتى القاضي فكان يعمل قاضيًا في الواقع".

وأضافت نادين "رغبت أن يغوص فيلمي في أعماق شخصياتي لا العكس، ولهذا كان اختيار أشخاص غير محترفين للتمثيل أمرًا بديهيًا، طوال فترة التصوير، كنت مؤمنةً أن هناك قوةً خفيةً كانت ترعى الفيلم، وشاءت الأقدار أن يسير كلّ شيءٍ كما أردنا. كنت أطلب منهم فقط أن يكونوا على طبيعتهم لأن حقيقتهم كانت كافية، أما أنا فوقعت في غرامهم. وبعيدًا عن إعجابي بمدى صدقهم على الشاشة، فقد كنت سعيدةً لأن الفيلم منحهم منبراً يعبّرون فيه عن أنفسهم، ومساحةً يستطيعون من خلالها أن يعبروا عن معاناتهم".

وتحكي نادين عن موقف خاص أثناء التصوير قائلة "بدأ التصوير بعد ولادتي لابنتي الثانية مايرون بفترةٍ وجيزة، كنت أنا وشخصية رحيل نرضع ابنتيّنا في نفس الوقت، وقد أدت هذه التجربة المزدوجة -بين موقع التصوير وبين حياتي الشخصية حينما كان عليّ أن أحاول الموازنة بين الأمرين- إلى تعميق علاقتي بالفيلم. حتى عندما توجّب علي أن أغادر إلى المنزل بين كل لقطةٍ وأخرى لكي أرضع ابنتي، وحتى إن كنت بالكاد أجد أي وقتٍ لأنام، كان هناك قوةٌ لا أستطيع شرحها انبعثت بداخلي وحملتني على إتمام التصوير. لقد كان ذلك حقًا أمرًا مذهلًا".