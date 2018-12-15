رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصري البورسعيدي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ م
أعلن النادي المصري البورسعيدي رسميًا، برئاسة سمير حلبية، اليوم السبت، تعيين إيهاب جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر للجهاز الفني الحالي كاملًا، بقيادة مصطفى يونس، وذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق على أرضه اليوم، أمام ساليماتا البوركيني بهدفين دون رد، اليوم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. مجلس إدارة النادي البورسعيدي قرر أيضًا توقيع عقوبة مالية على جميع لاعبي الفريق قدرها 25 ألف جنيه، وإلغاء الراحة واستمرار المعسكر، بسبب الهزيمة المخيبة للآمال.
ومن المنتظر أن يتكون الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال من كل من: حمد إبراهيم مدربًا عامًا، ياسر عزت مدربًا، سيف داوود مدربًا مساعدًا، مصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، محمود جابر مديرًا إداريًا، والدكتور هشام مصطفى طبيبًا للفريق، على أن يستمر باقي أفراد الجهازين الإداري والطبي في مناصبهم. تجدر الإشارة
ومن المنتظر أن يتكون الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال من كل من: حمد إبراهيم مدربًا عامًا، ياسر عزت مدربًا، سيف داوود مدربًا مساعدًا، مصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، محمود جابر مديرًا إداريًا، والدكتور هشام مصطفى طبيبًا للفريق، على أن يستمر باقي أفراد الجهازين الإداري والطبي في مناصبهم.
تجدر الإشارة إلى أن إيهاب جلال، خاض اليوم السبت آخر مباراة له مع فريقه السابق أهلي طرابلس الليبي، أمام نيو ستار دي دوالا الكاميروني، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ويعاني المصري البورسعيدي من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث ودع بطولة كأس مصر أمام جزيرة مطروح، قبل أن يخسر من الزمالك ويتعادل مع الداخلية في لقائه الأخير.
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