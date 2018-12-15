انت الان تتابع الإبياري: «ستريت وورك أوت» تنشط السياحة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٨ م

تحدث الدكتور إيهاب الإبياري، مدير عام إدارة السياحة بوزارة الشباب والرياضة، عن منافسات بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، والمقامة حاليًا بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وسط حضور جماهيري مكثف من نجوم المجتمع والرياضة أبرزهم نادر السيد وشادي محمد ومحمد عمارة وسمير كمونة، وبمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية.

وقال الإبياري، إن إقامة بطولة «ستريت وورك أوت»، تحت سفح الأهرامات، من أهم الأحداث التي تساعد على تنشيط السياحة المصرية، خاصة أن البطولة يشارك فيها 20 لاعبًا من دول أجنبية، وأشار إلى وجود الجماهير الكبيرة من رموز المجتمع والرياضة في البطولة، سيكون له دور إيجابي لبلدنا من الناحية السياحية