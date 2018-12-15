«الإدارية» تقضي بعودة مصابة بـ«متلازمة داون» للمدرسة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الطفل، قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية، وصحية، ونفسية، من شأنها تعزيز اعتماده على نفسه، وتيسير اندماجه
تحرير:تهامى البندارى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ م
محكمة_ تعبيرية
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فوزي عبد الراضي، وصلاح أحمد هلال، والدكتور محمد القفطي، وعاطف محمود خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء قرار أصدرته مدرسة خاصة، رفضت قبول طفلة مصابة بـ"مُتلازمة داون" بعدما قضت فصلين دراسيين بها، وعزت ذلك إلى أن الطفلة تحتاج إلى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة، وأرسى الحكم مبدًأ قضائيًا جديدًا، بشأن حظر حرمان أيٍ من ذوي الإعاقة، من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الطفل، قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية، وصحية، ونفسية، من شأنها تعزيز اعتماده على نفسه، وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع، كما له الحق في التربية، والتعليم، والتدريب، والتأهيل المهني في ذات المدارس، والمعاهد، ومراكز التدريب المتاحة للأطفال
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الطفل، قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية، وصحية، ونفسية، من شأنها تعزيز اعتماده على نفسه، وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع، كما له الحق في التربية، والتعليم، والتدريب، والتأهيل المهني في ذات المدارس، والمعاهد، ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وأشارت حيثيات الحكم، إلى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية، فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم، وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي، وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين، تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
أشارت المحكمة في شرح أسباب الحكم إلى أنها اطمأنت لما انتهي إليه تقرير الخبراء، والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض «مُتلازمة داون»، وأثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم، ولا تحتاج إلي أية احتياجات استثنائية، وما أوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية.
واختتمت المحكمة بأنها أصدرت حكمها بإعادة قيد الطفلة المصابة "بمتلازمة داون" بالمدرســـة المطعون ضدها، وبالصف الدراسي السابع، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية.
متلازمة داون هي حالة وراثية، تحدث عندما يولد الطفل مع 47 كروموسومات بدلا من 46 العادية. الكروموسوم الإضافي هو كروموسوم 21، يسبب الكروموسوم الإضافي تأخيرا في نمو الدماغ وعدة تشوهات جسدية، يمكن أن يولد الأطفال ولديهم متلازمة داون بغض النظر عن العرق والجنس والوضع الاجتماعي الاقتصادي، وتتعرف متلازمة داون ايضاً بمتلازمة تثلّث الصبِّغي 21.
وتختلف أعراض «متلازمة داون» من طفل لآخر و تتراوح ما بين معتدلة و حادة.الأطفال الدين يعانون من متلازمة داون يشتركون في الميزات البدنية لكن تبقى بادية بين أفراد الأسرة، وهذه الخصائص هي كالتالي:
عيون مائلة إلى أعلى مع طيات الجلد الواضحة في الزاوية الداخلية للأجفان أذن صغيرة، أصغر من الحجم المتوسط، فم صغير، وجه مستدير صغير، مع الخدين الممتلئين، اللسان الكبير الذي يبرز إلى الخارج، غَضَن واحد في راحة اليد، الأنف المسطح، وغيرها من الخصائص.
الأشخاص المصابون بمتلازمة داون لديهم نسخة إضافية من كروموسوم 21، ويولد معظم الأطفال ولديهم 23 زوجا من الكروموسومات. ولدى الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون كروموسوم إضافي 21. وفي الشكل الأكثر شيوعا من متلازمة داون، يكون لدى الشخص 3 نسخ من كروموسوم 21 بدلا من 2 العاديتين. يحدث الخطأ في وقت مبكر جدا، عندما ينمو الطفل في الرحم.
كما يولد ثلث الأطفال الذين لديهم متلازمة داون للنساء بعمر أكثر من 37 سنة.
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