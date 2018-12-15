انت الان تتابع السيسي يحرج وزيرة التضامن: الدكتورة مش عايزة تصرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، وأثناء استعراض اللواء عماد الغزالي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، لتفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول "أهالينا"، والمفروشات الكاملة للوحدات السكنية، قاطعه الرئيس السيسي قائلا: "ياعماد إيه الغسالة دي.. إنت جبت كله كده؟".

وردا على تساؤل الرئيس قال اللواء الغزالي: "غسالات عادية يا فندم" في إشارة إلى أن الغسالة ليست "أوتوماتيكية"، فرد الرئيس السيسي ممازحا الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: "دكتورة غادة مش عاوزة تصرف.. كنتي رافضة يا دكتورة.. خلاص ماشي يا عماد"، فيما لم يكن لـ"والي" أي رد فعل سوى أن بادلت