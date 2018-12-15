الان تتابع إطلاق سراح أربعة أفراد من عائلة منفذ “هجوم ستراسبورج” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المدعى العام الفرنسي، اليوم، إطلاق سراح أربعة أفراد من عائلة مهاجم ستراسبورج. وأعلنت الشرطة الفرنسية قبل يومين مقتل شريف شيخات المشتبه بأنه مطلق النار في ستراسبورغ. ذكرت وكالة “​رويترز​” نقلا عن شهود عيان عن سماع دوي ​إطلاق نار​ في أحد أحياء مدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية. وحلقت مروحية للشرطة الفرنسية فوق الحي وانتشرت قوات في الطرق المجاورة.

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