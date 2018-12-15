الان تتابع عسكري ألباني بارز: نبذل جهودا لمواجهة إرهاب إيران في بلادنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال فاتمیر مديو وزير الدفاع الألباني السابق، ورئيس الحزب الجمهوري، السبت، “نبذل جهودا كبيرة في بلادنا لمواجهة إرهاب إيران وما يخلفه من خراب. نحن نساعد الشعب الإيراني في مظاهراته ضد النظام”.

وأضاف مديو، خلال مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس “نبذل جهودا في مواجهة الأعمال الإرهابية من قبل النظام الإيراني في ألبانيا”.

وانطلقت، السبت، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يشارك فيه الإيرانيون المقيمون في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

ويركز المؤتمر على إدانة المخططات الإرهابية التي دبرها نظام ولاية الفقيه الإيراني، خلال عام 2018، خاصة ضد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتأكيد إصرارها على التخلص من نظام طهران.