الان تتابع رئيس الحكومة التونسية يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم الرياض.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد، ومندوب من المراسم.

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