شكرا لقرائتكم اليمن.. الحوثيون ينهبون ميناء الحديدة قبل انسحابهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر في ميناء الحديدة السبت أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين.

كما نهبت مواد غذائية وسيارات ومستلزمات، وغيرها من المواد التي كانت في طريقها للشحن عبر الميناء.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن مدينة #الحديدة شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية، حيث أقدمت الميليشيات على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه.

وتأتي عمليات السرقة هذه بعد يومين على توقيع اتفاق بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد، يقضي بوقف اطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدينة ومينائها، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى #تعز ، التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، فضلاً عن اعلان الاتفاق على تبادل آلاف المعتقلين والمخطوفين.