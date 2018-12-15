توجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم حريصاتي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتعازيه الحارة الى ​الجيش​ وعائلة الشهيد رؤوف يزبك، مؤكداً أن "​القضاء​ ناصركم ابدا، وأن المرتكبين سوف ينالون عقابهم، مهما اشتد العصب وطال الزمن، ذلك أن عصب العدل أقوى والزمن لن ينسينا ان من قومنا من قتل جنديا لبنانيا باسلا".

شكرا لقرائتكم خبر عن جريصاتي للجيش وعائلة يزبك: القضاء ناصركم والمرتكبون سينالون عقابهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .