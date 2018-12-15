أشار النائب ​جميل السيد​ إلى أن النوّاب أجمعوا على ملاحقة كل المسؤولين عن تلوّث ​نهر الليطاني​، خلال إجتماعات اللجان النيابية. ولفت إلى أن النواب الذين دعموا أمس أحد الملوِّثين بزحلة، كان أوْلى بهم أن يدعموا مصابي السرطان بسبب التلوّث بالبقاع، موضحاً أن يوم الثلاثاء سيستمع القضاء إلى أصحاب المصانع المدعى عليهم، سائلاً: "هل سيسقط كما بزحلة؟!".

شكرا لقرائتكم خبر عن السيد: كان أوْلى بالنواب الذين دعموا أحد الملوِّثين أن يدعموا مصابي السرطان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .