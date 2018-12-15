كرياكوس: نتمنى أن يتزامن مع ولادة المخلص بذل كل الجهود والعمل لتشكيل حكومة

أشار متروبوليت ​طرابلس​ والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس المطران افرام كرياكوس إلى أنه "لا شك ان كل بلد يمر بصعوبات، ولكن الخبرة علمتنا أن بعون ربنا وبطيبة شعبنا يمكن ان نتخطى الصعوبات، ولا بد ان يعطينا ربنا الحلول المناسبة لكي يجتاز وطننا الازمة التي يمر بها في وقت قريب، وان شاء الله ميلاد المسيح يكون ميلاد ​لبنان​ الجديد".

وخلال افتتاح السوق الميلادي الخيري تحت عنوان "Charity Christmas Market"، برعاية متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس المطران افرام كرياكوس في قاعة المطرانية في المدينة، بمساعدة جمعية "sos Cheritiens d'Orient" أشار إلى أننا "نطلب من المسؤولين أن يتقربوا اكثر من شعبهم ومن الله، ويخدمونهم قبل انفسهم، ونتمنى أن يتزامن مع ولادة المخلص بذل كل الجهود والعمل لتشكيل حكومة تصون كرامة الانسان وتؤمن لقمة عيشه، والسعي في ما بعد لانماء طرابلس والشمال".