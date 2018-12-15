بلدية جديدة الجومة أضاءت أكبر شجرة ميلادية في عكار

احتفلت بلدية جديدة الجومة، بانارة أكبر شجرة ميلادية في عكار، يبلغ ارتفاعها 30 مترا، في الحديقة العامة عند مدخل البلدة، برعاية راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المتروبوليت باسيليوس منصور​ وحضوره.

بداية كانت صلاة ودعاء من المطران منصور مباركا الاحتفال ومهنئا الجميع بحلول ​عيد الميلاد​ المجيد. وسأل الله ان "يمن على الجميع ب​الصحة​ والعافية، وعلى البلد ب​الأمن​ والأمان، وان تحل الأعياد دائما في قلوب الجميع وعقولهم نعمة ​السيد المسيح​".