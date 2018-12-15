الغنوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم قطاع الطرق

أكد رئيس حركة "النهضة" في تونس، ​راشد الغنوشي​، أنّ "تونس ستمضي في تحقيق أهدافها واستكمال ديمقراطيتها رغم وجود قطاع طرق يحاولون إجهاض التحول الديمقراطي"، دون أن يوضح من قصد بقطاع الطرق"، مشيراً إلى أن "تونس لا تزال في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي ستستكمل بإجراء ​انتخابات​ 2019 في موعدها المحدد؛ لتصبح بذلك أول بلد ديمقراطي في ​العالم العربي​".

وأشار إلى أن "البلاد تعيش حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم، تستخدم فيها أسلحة قديمة اعتمدها نظام الاستبداد السابق كالاتهام بالمؤامرات والانقلابات، على غرار الاتهام الموجه لحركة "النهضة" بوجود غرفة سوداء تابعة لها ب​وزارة الداخلية​".