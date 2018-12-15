وزير خارجية البحرين: موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية

اعتبر وزير ​خارجية البحرين​، خالد بن أحمد آل خليفة أن "اعتراف ​أستراليا​ ب​القدس​ الغربية عاصمة ل​إسرائيل​، لايمس المطالب ال​فلسطين​ية" ورأى أن "موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها ​القدس الشرقية​ عاصمة لفلسطين ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام و ​الجامعة العربية​ سيدة العارفين".

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