وزير مالية قطر: 40 بالمئة من صادراتنا من الطاقة موجهة للأسواق الناشئة

لفت وزير المالية القطري، ​علي شريف العمادي​ إلى أن "40 بالمائة من صادرات قطر من الطاقة موجهة إلى الأسواق الناشئة حول العالم"، مشيراً إلى أن "قطر جزء من الأسواق الناشئة في العالم، "لكنها تمتاز عن بقية تلك الاقتصادات، بسبب ما حققته من نمو في السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "قطر ترتبط عبر ​الخطوط الجوية القطرية​ بـ60 سوقا ناشئة، تحظى بتفوق تكنولوجي مشهود، الأمر الذي يترك آثارا إيجابية على هذا النوع من الأسواق في العالم"، لافتاً إلى أن "2017 الذي فُرض فيه الحصار على قطر، شهد بعض التدفقات المالية من خارج الدولة، لكننا حققنا نموا في 2018 معظمه جاء من ​القطاع الخاص​ الذي سجل نموا وصل إلى 6 بالمائة خلال العام الحالي".

وتعرضت الأسواق الناشئة ك​الأرجنتين​ و​روسيا​ والبرازيل خلال العام الجاري، إلى تقلبات اقتصادية دفعت لتخارج نسب من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، فيما تسببت قوة ​الدولار​ بوضع ضغوط أكبر على التدفقات الخارجية وعلى عملات في الأسواق الناشئة.