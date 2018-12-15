الجيش الإسرائيلي: الفلسطيني الذي أصاب جنديا الجمعة سلم نفسه

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أن الشاب الفلسطيني الذي أصاب جنديا إسرائيليا بعد طعنه، وضربه بحجر في موقع عسكري قرب مستوطنة يهودية ب​الضفة الغربية​، سلّم نفسه اليوم"، موضحاً أن "المنفذ الذي أظهر التحقيق أنه تعارك مع الجندي وطعنه ثم ضربه بحجر فأصابه إصابات وصفت بالخطيرة على مستوى الرأس، قد سلم نفسه للجيش الإسرائيلي، بدون أن يوضح تفاصيل عملية التسليم وكيفيتها".

وأشار إلى أن "المنفذ نقل للتحقيق معه من قبل جهاز ​الأمن العام​ "​الشاباك​".

وقال ​الجيش الاسرائيلي​، في بيان أمس، إن "جنديًا أُصيب بجروح متوسطة بعد اندلاع عراك بينه وبين فلسطيني ضربه بحجر من مسافة قريبة في موقع جوار مستوطنة "بيت إيل" القريبة من ​رام الله​، وسط الضفة الغربية.