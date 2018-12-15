جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا: ترحيل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية في مدينة طبرق شرق ليبيا عن ترحيل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي إلى بلادهم عبر منفذ إمساعد الليبي، موضحاً أن "المصريين المرحلين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين".
ولفت إلى أن "أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو عن طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو عن طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب".
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