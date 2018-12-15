جهانغيري: التعاون مع نيودلهي يصب في مصلحة البلدين والمنطقة

حثّ النائب الاول للرئيس ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ على توطيد العلاقات مع ​الهند​ ووصف تعزيز التعاون بين البلدين بانه يصب في مصالحهما والمنطقة ايضا. واكد توطيد العلاقات بين ايران والهند على جميع الصعد، داعيا الى استخدام جميع الطاقات للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً الى تبادل الزيارات واللقاءات بين رئيسي البلدين، معربا عن ثقته بان ​طهران​ و​نيودلهي​ تستطيعان، من خلال الاعتماد على ثرواتهما وانجازاتهما واهدافهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، اتخاذ خطوات كبيرة في مجال توطيد العلاقات.

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