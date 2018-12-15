مصادر: خطأ فني وراء اشتعال النيران في "بئر بترول عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد :

قال مصدر بقطاع البترول إن جميع المؤشرات ترجح أن يكون سبب اشتعال النيران في حقل بترول عسل بمدينة رأس سدر، خطأ فني من قبل الشركة المنقبة على البترول.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه إن هناك إجراءات من المفترض أن تلتزم بها الشركة لضمان عدم اشتعال حريق والسيطرة على أي حريق يحدث في أقل وقت ممكن وعدم السماح باندلاع النيران في البئر بأكمله.

وأكد أن وزير البترول قرر فتح تحقيق موسع في الحادث وتحديد أسباب اندلاع الحريق وندب شركات متخصصة إلى الموقع المنكوب لمعرفة حقيقة الوضع.

ومازالت النيران مشتعلة بالبئر، ولكن ليس بنفس حدة الارتفاع التي كانت من قبل.

كان تلقى اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، أمس الجمعة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في حقل "أم عسل" أحد حقول البترول التابعة للشركة العامة للبترول بمدينة رأس سدر.