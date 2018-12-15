"جوجل بلاي" يطرح خاصية التبرع للمؤسسات الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة جوجل الأمريكية خاصية جديدة عبر متجرها "جوجل بلاي"، تتيح لمستخدمي نظام "أندرويد" التبرع للمؤسسات الخيرية وغير الربحية في الولايات المتحدة، ولعدد من الجميعات أبرزها الصليب الأحمر الأمريكي وأطباء بلا حدود واليونيسيف، بكامل المبلغ المتبرع به.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، تخلت "جوجل" عن رسومها التقليدية البالغة 30% عند شراء أحد التطبيقات، تماشيًا مع برنامجها الجديد الذي أطلقت عليه "Giving Season on Play".

وقال مدير تطوير منتجات المتجر، ماكسيم ماي، إن العملية لن تقتصر على الولايات المتحدة فقط، وسيتم تزويدها لكل من كندا والمكسيك وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وايطاليا بالإضافة لتايوان واندونيسيا في الأيام القريبة القادمة.

وكانت "جوجل" تتجنب السماح لمطوري التطبيقات من التبرع للمؤسسات الخيرية على "بلاي ستور" لعدد من الأسباب، ترتبط بالضرائب وآلية ترتيبها وجبايتها وفرز القيمة الثابتة (30%) من الهبات التي يتم التبرع بها.​