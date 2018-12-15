وزيرة البيئة: نسعى لنص عادل يوضح المسئولية المشتركة حول تغيرات المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الوفد المصري التفاوضي، بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ والوفد الرئاسي البولندى؛ للتأكيد على أهمية مراعاة الاهتمامات المصرية في برنامج عمل باريس للخروج بنص عادل متوازن ومنصف يوضح المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، كما تم الاتفاق في باريس؛ مما يسمح باستكمال مسارات التنمية والتحول الاقتصادي والمشروعات القومية في مصر.

وأشادت الرئاسة البولندية بالدور الدبلوماسي الذي لعبته مصر في المفاوضات الحاليّة بصفتها رئيس مجموعة الـ 77 في الصين ورئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، بجانب رئاستها لمجموعة تمويل المناخ مع الجانب الألماني؛ للخروج بنص متوازن يحقق التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وهو ما تم الاتفاق عليه في باريس؛ الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات بين مصر وبولندا والثقة في القدرات المصرية في تحقيق نتائج طيبة في المفاوضات .

وأكدت وزيرة البيئة - في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت - أنها ستعمل جاهدة على نجاح هذا المؤتمر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بالتعاون مع وزير البيئة البولندي - بصفته رئيس مؤتمر التغير المناخي - لخلق تآزر بين الاتفاقيتين، وذلك تنفيذا للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.