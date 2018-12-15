محافظ الشرقية الأسبق: الإعلام ساهم في هدم منظومة القيم بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قال الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية الأسبق، ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن الإعلام ساهم بشكل كبير في هدم منظومة القيم في مصر.

وأضاف "عبدالسلام" خلال الندوة التى نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، اليوم، بعنوان " العودة إلى الجذور "، أنه "حتى المسرحيات الكوميدية كنا في الماضي نشاهد "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت" والآن "مسرح مصر" وغيرها ولي تجربة شخصية بالحضور مع أسرتي إحدى المسرحيات الحديثة، ووجدت أحد المشاهد بالمسرحية لرب الأسرة بشكل هزلي، ومصدر سخرية من أبنائه فما هي رسالة مثل هذه العروض؟"، وشدد المحافظ الأسبق على ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية، والانخراط مع العالم في شتى المجالات.

تقام الندوة ضمن سلسلة الحوارات بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا للعوم والتكنولوجيا، وحضور الدكتور محمد محمود سرحان، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، ومسئولي مديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم بالدقهلية.

وقال المحافظ: "لابد أن نحافظ على الوجوه المصرية والتنوع، وكأستاذ للاقتصاد أعلم تمامًا إمكانات مصر وإمكانات أهل مصر، إمكانات جبارة، والإنسان المصري جبار وعظيم في الفن يبهر العالم.