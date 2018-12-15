استمرار اشتعال النيران في "حقل بترول عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر إن النيران مازالت مشتعلة في بئر بترول عسل، ولكن مستوى النيران انخفض، ومازالت تجرى الجهود للسيطرة التامة على الحريق.

وأكد رئيس المدينة أن مستوى النيران انخفض إلى النصف تقريبًا وجارٍ الآن الدفع بالمعدات الثقيلة لفتح ممرات وتبريد التربة حول مكان الحريق.