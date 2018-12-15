موجيريني: قلقون من إعلان تركيا شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء إعلان تركيا عن نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قولها "نتوقع من السلطات التركية أن تمتنع عن أي خطوات أحادية الجانب قد تنسف جهود التحالف الدولي ضد داعش وتهدد بتعميق حالة عدم الاستقرار في سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن - الأسبوع الماضي - عن قرب إطلاق عملية ثالثة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، هذه المرة في شرق الفرات، على الرغم من دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد.