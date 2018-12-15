كلية التعليم الصناعي بسوهاج تنظم دورة تدريبية لتصميم المواقع الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج، اليوم السبت، دورة تدريبية لطلاب الكلية تحت عنوان "تصميم المواقع الإلكترونية" بمقر الكلية بالحويتي .

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم، عميد الكلية، إن الدورة استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام الماضية بهدف تنمية مهارات الطلاب وتعليمهم أساسيات تصميم المواقع الإلكترونية.

بينما قالت الدكتورة أمل عبدالوارث، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية إن أحمد محمد نور الدين، مطور عام مواقع إلكترونية، قام بتدريب المشاركين، موضحة تدريب الطلاب على تعلم أساسيات لغة HTML لإدراج عناصر الموقع الإلكتروني، وأساسيات لغة CSS لتنسيق عناصر الموقع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الدورة ناقشت عددًا من الموضوعات منها أساسيات تصميم المواقع الإلكترونية والتعرف على البنية الأساسية لتصميم الموقع الإلكتروني، إلى جانب التعرف على التعامل مع الملفات والصور، وكيفية استخدام المحرر الذكي لكتابة الكود.