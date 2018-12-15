شاهد.. تنظيم الإخوان أخطر من داعش

تعبيرية وكالات تداول نشطاء وسائل التواصل مقطع فيديو بعنوان: تنظيم الإخوان أخطر من داعش.

وتناول الفيديو تقريرا لوكالة استخبارات محلية بألمانيا، نشرته "دويتشه فيله" الألمانية، والذي حذر فيه من تنامي خطر

وكشفت الوكالة سعي التنظيم الإرهابي للسيطرة على البلاد من خلال استخدام اللاجئين وتحويلهم لعناصر تخدم مخططاتهم. تنظيم الإخوان الارهابي.وكشفت الوكالة سعي التنظيم الإرهابي للسيطرة على البلاد من خلال استخدام اللاجئين وتحويلهم لعناصر تخدم مخططاتهم.

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