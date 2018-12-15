كيان البحر الأحمر.. رؤية السعودية لحماية أهم ممر مائي في العالم

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنون: كيان البحر الأحمر.. رؤية المملكة.

وتناول الفيديو اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر، بدعوة من المملكة العربية السعودية، لمناقشة

سبل مواجهة المخاطر وإرساء الأمن، وحماية المنطقة من القرصنة والتهريب، في أهم ممر مائي لنقل النفط إلى العالم .واضاف الفيديو ان كيان البحر الاحمر سيزيد من تدفق التجارة العالمية بين القارات الثلاث (اسيا وافريقيا واوروبا)، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بنسبة 50 بالمئة، بالإضافة إلى رفع الناتج الإجمال للدول الكيان بنسبة 12 بالمئة.