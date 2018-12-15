منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ضد جرائم إسرائيل

أحمد التميمي
السعودية. ليندا سليم
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف التميمي في بيان له "أن ما حصل في الأيام الأخيرة من استباحة للمدن والقرى والمخيمات وفرض الحصار عليها، وإغلاق الطرقات،
وأوضح أن إسرائيل بجرائمها تلك تنتهك القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة المواد 49، 53 و 64 من الاتفاقية الرابعة، ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966، معتبرا أن ذلك كفيل حسب القانون الدولي، بتقديم قادة الاحتلال وجيشه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
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