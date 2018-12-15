مجلس الشيوخ الأفغاني يشيد بجهود بعثة الأزهر في كابول

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دعا مجلس الشيوخ الأفغاني رسمياً أعضاء البعثة الأزهرية المصرية في كابول إلي مقر المجلس، بما يعد المرة الأولي التي يتم فيها دعوة أي من البعثات التعليمية المعتمدة في العاصمة الأفغانية.
وأوضح السفير هاني صلاح سفير مصر في أفغانستان، أن فضل الهادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني قدمتحياته وتقديره إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً التوفيق لمصر شعباً وحكومة.
وأعرب عن تقدير المجلس لجهود العلماء والفقهاء المصريين على مر التاريخ، موجها الشكر للبعثة الأزهرية لنشر قيم التسامح والتصدي بالحكمة والموعظة الحسنة لدعاوى التطرف والغلو، ومنوهاً
وأشار سفير مصر إلى أن الدكتور مصطفي عبد الجليل رئيس البعثة الأزهرية في كابول قد ألقى كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس والحكومة والبرلمان والشعب الأفغاني، وكذلك تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مستعرضاً نشاط البعثة تعليمياً وثقافياً وتدريبياً
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