مدير جامعة الخرطوم يفتتح معرض المخطوطات وأسبوع البحث العلمي

افتتح مدير جامعة الخرطوم البروفيسور أحمد محمد سليمان يوم السبت بمقر المكتبة الرئيسية، معرض المخطوطات وأسبوع البحث العلمي الذي نظمته مكتبة الجامعة الرئيسية وعمادة البحث العلمي بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمود علي أحمد، والبروفيسور حسن حاج علي أمين المكتبة، وعميد البحث العلمي البروفيسور انتصار صغيرون الزين، بالإضافة إلى مجموعة من عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز والإدارات ونوابهم، وعدد من أعضاء الأسرة الجامعية والضيوف.

وتفقد مدير الجامعة أجنحة المعرض المختلفة واطلع على المخطوطات النادرة، وطاف معرض الكتب الجديدة التي اقتنتها المكتبة في الفترة الأخيرة.

وأكدت عميد البحث العلمي أنّ أسبوع البحث العلمي يهدف إلى إبراز التقانات الناضجة الموجودة في الجامعة، فضلاً عن التقانات الجاهزة للتصنيع في مجالات الزراعة والرعي وصناعة الزيوت وغيرها من البحوث التي تساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان والمساهمة في إبراز البحث العلمي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع، بالتعاون مع الجامعات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن مساعدة الأساتذة الناشئين على إدراك البحث العلمي .

وأفادت بأنّ الأسبوع يتضمن سلسلة من المحاضرات العامة، ويتم فيه تكريم الأساتذة الذين قدموا أوراقاً في المجالات العلمية المحكمة تحفيزاً لهم.

وأضاف أمين مكتبة الجامعة أنّ معرض المخطوطات الذي افتتحه مدير الجامعة استعرض نماذجاً من المخطوطات القيمة التي تحتفظ بها الجامعة، بهدف تنوير الأسرة الجامعية وعامة المواطنين بما تمتلكه مكتبة الجامعة من كنوز في المخطوطات النادرة على مستوى العالم، مع المساعدة في ترسيخ أهمية المخطوطات وتوثيقها وترميمها.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) إنّ معرض الكتب الجديدة قدم نماذجاً من المراجع التي اقتنتها الجامعة مؤخراً في مختلف التخصصات للمساهمة في إثراء المكتبة الرئيسية والمكتبات الفرعية بالجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)