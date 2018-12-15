بالفيديو : ندى القلعة تفتخر بزوجها المرحوم أمام الجمهور وتكشف أحد أسرارها

أمام جمهور كثيف امتلأ به استاد المناقل بولاية الجزيرة قالت الفنانة ندى القلعة بأن وجودها ورؤيتها لجمهور المناقل يعتبر تكريماً لها مضيفة بأنها تعتز بتكريم أهل المناقل مضيفة قولها:( ما غريبة أن تكرم من قبل أهل المناقل موضحة بأن زوجها السابق المرحوم أبو أولادها ينتمي للمناقل و أولادها من المنطقة نفسها).

وكشفت الفنانة الجماهيرية ندى القلعة عن سر مع ولاية الجزيرة حيث قالت ( عندي سر مع كل الجزيرة) مضيفة قولها :(أول ما اقطع تفتيش الخرطوم بكون في عالم تاني) مؤكدة حبها للجزيرة وجمهور الجزيرة موضحة بأنها من مدينة ود مدني.

ووصفت ندى القلعة أهل ولاية الجزيرة بأنهم من المعادن الأصيلة والنظيفة وأنهم أصحاب أخلاق طيبة لا تتغير بفعل الظروف .وخصت بنات الولاية حيث وصفتهن بالحياء والأدب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)