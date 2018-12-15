الحسن الميرغني يباشر مهامه بعقد لقاءات حول الوضع الاقتصادي

كشف الحزب الاتحادي الأصل عن الشروع في إعداد مقترحات للدفع بها للحكومة والجهات المختصة للإسهام في حل الضائقة الاقتصادية بالبلاد .

وقال مالك درار مقرر قطاع التنظيم بالحزب في تصريح بحسب (smc) إن رئيس الحزب بالإنابة مولانا الحسن الميرغني باشر مهامه بالقصر الجمهوري بعقد عدد من اللقاءات بشأن الوضع الاقتصادي ، وأضاف بأن الحسن مهموماً بتحسين معاش الناس ، مشيراً إلى ترتيبات لإعداد مقترحات وحلول لتلك الأزمة وذلك بعقد عدد من الاجتماعات والندوات مع الخبراء والمختصين للوصول إلى نتائج لمعالجة الأوضاع.

وأبان “درار” أن من أولويات الحزب الوصول إلى حلول اقتصادية لتحسين معاش الناس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)