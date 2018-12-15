إنشاء (14) مدرسة ثانوية جديدة بولاية جنوب كردفان

كشف صندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان عن إنشاء (14) مدرسة ثانوية جديدة بمحليات الولاية المختلفة ، مشيراً إلى نسبة العمل في هذه المدارس بلغت 80%.

وقالت أمينة الشؤون الإنسانية بصندوق دعم السلام بثينة خليفة جودة في تصريح بحسب (smc) أن الصندوق اهتم بدعم الكتاب والزي المدرسي وتوفير الإنارة عبر الطاقة الشمسية ، كاشفاً عن تقديم (2) ألف لبسة للتلاميذ العام الماضي فضلاً عن (5) آلاف لبسة هذا العام.

وأشارت جودة إلى اهتمام الصندوق بتأهيل دور العبادة وبناء مسجد كبير بأبوجبيهة بجانب إنشاء (5) مستشفيات ريفية على مستوي ولاية جنوب كردفان بالتنسيق مع وزارة الصحة بمناطق (الليري ، تجملا ، ابوكرشولا، دلامي ، وحدود شرق الولاية ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)