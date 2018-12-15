العراقي: المحلية تحرز تقدماً في أعمال النظافة

قال معتمد محلية جبل أولياء، العميد شرطة د. أبوعبيدة العراقي، إن نفرة السبت “الأخضر” أحرزت تقدماً ملحوظاً في عمل النظافة بالمحلية،. وأكد أن المحلية تحرز في كل أسبوع تقدماً في أعمال هيئة مشروع نظافة المحلية.

وخاطب العراقي نفرة السبت الأخضر في أسبوعها الثالث، و التى انطلقت من أمام مستشفى بشائر بمايو، واستهدفت البيئة المحيطة بالمستشفى والمصارف والطرق الرئيسية بقطاع النصر.

وأعلن أن المحلية ماضية إلى الأمام حتى تتحقق الأهداف المرجوة للنفرة في إصحاح البيئة وجعلها نظيفة ومعافاة .

وأثنى العراقي على دور المواطنين في التجاوب مع أعمال النفرة والنواب البرلمانيين عن دوائر المحلية المختلفة بمجلس تشريعي الخرطوم، وكذلك المؤتمر الوطني بقطاع النصر في نجاح النفرة، لافتاً إلى أن نفرة هذا السبت شهدت مشاركة شعبية واسعة من كل أطياف المجتمع، بما فيها أصحاب الفرق الشعبية والفنون .

من جهته، أعلن التجاني محمد أودون النائب بدوائر قطاع النصر الشرقية (38)، (39)، بحسب شبكة الشروق – أن النفرات التي انتظمت خلال الأسابيع الثلاثة أحدثت أثراً واضحاً وأسهمت إلى حد كبير في اختفاء مظاهر التشوه البصري بالقطاعات وتقليصه بصورة كبيرة.