يوناميد تسلم الفريق القطري للأمم المتحدة بعض مهامها بدارفور

كشفت مصادر دبلوماسية عن الشروع في إعادة تشكيل بعثة يوناميد وفق تفويض مجلس الأمن في القرار (2429)، في وقت كشفت فيه عن تسليم البعثة لبعض المهام الموكلة إليها للفريق القطري للأمم المتحدة للعمل في دارفور .

وقالت المصادر بحسب (smc) إن البعثة سلمت رسمياً موقعها الميداني بمنطقة برام للحكومة ، بجانب محكمة نيرتتي الريفية بولاية وسط دارفور مؤكدة على ضرورة أن تعمل البعثة بتوصيات القرار (23.63) التي أقرت الإعمار والتنمية بجانب تسليم الفريق القطري المهام المنوطة بها كاملة، مبيناً أن دارفور وصلت مرحلة الإنعاش والتنمية ولا تحتاج لأي وجود عسكري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)