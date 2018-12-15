مستعربون يختطفون شابًا من كوبر

الخليج 365 | فريق التحرير
اختطفت قوة من المستعربين، شابًا من محل تجاري يملكه في بلدة كوبر، مساء السبت.
وأفاد شهود عيان، أن سيارة كادي "كبيرة" توقفت أمام محل إلكترونيات يملكه الشاب محمد ماهر البرغوثي، في وسط البلدة، ثم ترجل منها مستعربان وهاجما محمد واختطفاه، قبل أن تُغادر السيارة بسرعة الموقع.
والمختطف محمد، من أقارب الشهيد صالح عمر البرغوثي، والأسير وعد سمير البرغوثي الذي تم اعتقاله تزامنًا مع اغتيال صالح، وفي نفس الموقع.
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