كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات تركية تُحيّد 13 عنصراً من "العمال الكردستاني" شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن غارات جوية شنتها قواتها، اليوم السبت، حيّدت 13 من عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية في منطقة غارا، شمالي العراق.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم كانوا يستعدون لشن هجوم، مضيفة أن الغارات الجوية أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المغارات والمخابئ التي يستخدمها الأكراد.