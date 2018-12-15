كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة مسنة فلسطينية بعد عرقلة الاحتلال الإسرائيلي إسعافها في الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت مسنة فلسطينية، من أراضي الـ48 المحتلة بالمسجد الأقصى، مساء اليوم السبت، إثر نوبة قلبية بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة الإسعاف من دخول المسجد.

وذكرت مصادر محلية، أن طواقم إطفائية الأقصى، حاولت تقديم الإسعافات للمسنة سمية محمود ناصر (86 عاماً) من منطقة جت بأراضي الـ48، بعد أن فقدت وعيها أثناء تواجدها في المسجد الأقصى.

وتابعت المصادر: "طلبوا إدخال سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، إلا أن قوات الاحتلال عرقلت وصولها لنحو ثمانية دقائق، الأمر الذي أدى إلى وفاتها".