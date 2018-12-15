كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يتظاهرون في روما دفاعاً عن حقوق المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر الآلاف بعد ظهر السبت، في روما احتجاجاً على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الشعبوية الإيطالية، للحد من استقبال المهاجرين.

ونظمت التظاهرة تحت شعار "انهض من أجل حقوقك"، وارتدى بعض المشاركين فيها سترات صفراء على غرار المحتجين الفرنسيين.

وقال ائتلاف يضم قانونيين وجمعيات تدافع عن حقوق الإنسان في بيان: "بدأت الأمور في العامين الأخيرين بتجريم من أنقذوا آلاف الأرواح في البحر"، في إشارة إلى المنظمات الإنسانية وسفنها قبالة السواحل الليبية، "وصولاً إلى إغلاق الموانئ أمام السفن التي تضيق بالناجين".

وأضاف: "اليوم، مع مرسوم سالفيني، تم الغاء الحماية الانسانية وأجبر ذلك عدداً غير محدد من الأشخاص على اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية".

وعمل وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني على إقرار مرسوم نص خصوصاً على إلغاء تراخيص الإقامة الإنسانية التي كانت تمنح لمن يعانون وضعاً هشاً وللعائلات والنساء مع أطفالهن ولمن تعرضوا لصدمات نفسية قبل وصولهم إلى إيطاليا.